Eestlaste lahendus võib Brexiti järel lahendada brittide ühe suurima logistilise peavalu

„Doveri sadamas on praktiliselt kogu aeg probleeme – sõltumata sellest, kas Brexit on või ei ole –, aga see ainult võimendab seda,” ütleb 2011. aastal era- ja avaliku sektori koostöös välja arendatud Eesti päritolu elektroonilise piiriületussüsteemi GoSwift müügijuht Madis Sassiad. „Kui seal on torm või muu selline moment, mis põhjustab sadamas hilinemise, siis sinna suunduv M20 kiirtee muutub autode ja veokite parklaks,” kirjeldab ta.

Probleemi on pikalt teadvustanud ka Briti kiirteede eest vastutav riigifirma Highway England. Kui alguses oli ettevõte seda meelt, et pudelikaela likvideerimiseks on kõige mõistlikum rajada Doveri lähedale suured parklad, kuhu saaks sadamasse suunduvad veokid end parkida, on tänaseks aru saadud, et see on liiga kallis projekt ja ei tasu end ära. „Ega need kohalikud elanikud ka väga ei taha, et sinna mingisugused suured parklad tulevad,” lisab Sassiad.