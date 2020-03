Eestlaste lennufirma koroonaviiruse mõjust: vara on öelda, palju meie kliendid tellimusi vähendavad

“See kõik mõjutab kindlasti ka meie klientide lennugraafikuid, mida Xfly teenindab,” ütles Uibo. “Praegu on veel vara öelda, et millises mahus see vähenemine toimub, kuid probleem on selgelt olemas ja sellega me ka tegeleme.”

Xfly suurtellija SAS teatas täna, et seoses viirusepuhangu ümber valitseva ebaselgusega ei saa nad enam kinni pidada mullu detsembris avalikustatud 2020. aasta eesmärkidest. Skandinaavia lennukompanii teatas, et seoses väiksema nõudlusega püüab SAS vähendada lähikuudel lühilende. Ettevõte läks kulude kokkuhoiule.

See tähendab, et lennukulud nagu kütusekulu, lennujaama ja muud maksud tulevad vähema lendamise tõttu väiksemad. Lisaks kärbitakse personalikulusid, uusi töötajaid ei palgata ning kõik mittekriitilise tähtsusega projektid külmutatakse. Ettevõte ei välista ka ajutisi koondamisi.