Eestlaste meditatsiooniäpp muutis endise Google’i asepresidendi elu täielikult

Fred Kofman on maailma üks kõrgemalttunnustatumaid juhtimiskoolitajaid ning enne Google’it töötas ta ka LinkedIn’i asepresidendina.

Vastutusrikas roll suurtes IT-ettevõtetes tähendas meeletut töögraafikut ning ohtralt reisimist, kuid pandeemiast tingitud eriolukord pani ka Kofmani elu hetkega pausile. „Ma olin harjunud sellega, et olin pidevalt täielikult hõivatud – kohtumised, reisid… Isolatsioonis veedetud kolme kuu jooksul sain esmakordselt olla paigal ilma, et ärkaksin pidevalt uues ajavööndis,“ selgitas Kofman intervjuus.

Olles pidevalt oravarattas ei mõistnud Kofman, kuivõrd koormav selline elustiil tegelikult oli. „Lõpuks ma justkui rändasin unes, kus kõik ümbritsev hakkas hägustuma, kuid sa ise sellest enam aru ei saa,“ tunnistab Kofman. Seetõttu otsustaski tippkoolitaja loobuda prestiižsest positsioonist Google’i asepresidendina ning jätkata vabakutselise nõustades nii tehnoloogiagigante nagu Google, aga ka väiksemaid iduettevõtteid.

Muuhulgas mainis Kofman intervjuus, et on mediteerimiseks kasutanud Eestis arendatud ning USA-s kiiresti populaarsust kogunud Synctuition teadvelolekurakendust. „Paljud arvavad, et meditatsioon on mingisugune uue ajastu nähtus, mis keerleb vaid lillede ja liblikate ümber, kuid tegelikkuses on tegu distsipliiniga, mis nõuab palju tööd,“ lisas Kofman.