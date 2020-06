Eestlaste mobiilimaksete platform Fortumo müüdi 45 miljoni dollari eest

Fortumo platvormi kasutavad maailma juhtivad digiteenuste ettevõtted, sealhulgas Google, Amazon, Epic Games, Tencent ja Spotify ning platvorm on ühendatud enam kui 280 mobiilioperaatoriga 80 riigis.

„Tehing on eelkõige tunnustus pikaajaliselt koos töötanud Fortumo tiimile, kes on 13 aasta jooksul üles ehitanud tipptasemel ja ärikriitilise tehnoloogiaplatvormi, mida kasutavad maailma juhtivad ettevõtted. Jätkame sama meeskonnaga Boku grupis tegutsemist iseseisva üksusena, keskendudes uute toodete ja ärisuundade väljaehitamisele. Liitumisest tekkivad uued võimalused tähendavad ka vajadust meeskonda oluliselt suurendada,“ rääkis Martin Koppel, Fortumo tegevjuht ja kaasasutaja. „Bokust saab Fortumole tugev strateegiline omanik, kes tunneb mobiilimaksete valdkonda läbi ja lõhki ning kellega saame koostööd teha nii tehnoloogiate kui äriarenduse vallas,“ lisas Koppel.

“Fortumo juhtkonna ja tiimi tegutsemine on aastate jooksul meile pidevalt muljet avaldanud. Boku ja Fortumo tugevused on geograafiliselt ja kliendisegmentide lõikes erinevad. Seetõttu on mul väga hea meel alustada Fortumoga koostööd, sest nende kogenud tiimi ja kaasaegse tehnoloogia abil saame oma positsiooni turul tugevdada ja koos kiiremini kasvada,” lisas Boku tegevjuht Jon Prideaux.

Fortumo äristrateegiat omanike muutus ei mõjuta. Ettevõte jätkab olemasoleva äriga arenevatel turgudel Aasias, Lähis-Idas, Ladina-Ameerikas ja Ida-Euroopas ning uute ärisuundade laiendamisega.

Fortumo platvorm võimaldab digiteenuste ettevõtetel koguda mobiilimakseid ja viia koostöös mobiilioperaatoritega läbi turunduskampaaniaid. 2019. aastal vahendas Fortumo 164 miljoni euro väärtuses klientide makseid, teenides 2,2 miljonit eurot kasumit. Fortumol on kontorid Tallinnas, Tartus, Delhis, Jakartas, Madridis, Singapuris ja Hanois.

Fortumo asutati 2007. aastal Mobi Solutions tütarettevõttena. Fortumo kaasasutajateks on Rain Rannu, Veljo Otsason ja Martin Koppel. Alates 2009. aastast on ettevõte olnud kasumlik. 2013. aastal kaasati strateegiliste investoritena Fortumo osanike hulka riskikapitali ettevõtted Intel Capital ja Greycroft Partners.