Eestlaste nutilahendus aitab tuvastada veinide päritolu

“Tänu oma ülesehitusele võimaldab blockchain-tehnoloogia säilitada veinide märgistuste abil nendega seotud digiandmete muudatuste ajaloo, võimaldades tarbijatel veenduda veini autentsuses ja näha kogu infot konkreetse veini kohta kuni viinamarja kasvatajateni välja. Samas võimaldab tehnoloogia tuvastada koheselt, kes ja millal on veinidega seotud digitaalseid andmeid muutnud, teostades pidevat kontrolli korraga suure hulga andmete puhul kiiresti ja korraga,” kirjeldas Shorthouse eestlaste loodud tehnoloogilise lahenduse toimimist.

Austraalia veinispetsialistide Grosset’i ja Travers’i idee veinidega seotud autentimise süsteemi loomiseks sai alguse Lõuna-Austraalia innovatsioonivõistluselt, kus neid auhinnati 50 000 dollariga. Tänaseks on mehed loonud lahenduse elluviimiseks ettevõtte G&T Technology, mille eesotsas on Eestis tegutsev ettevõtja John Longhurst. Hetkel sõlmib ettevõte koostööpartneritega lepinguid, et alustada lahenduse testimist 2020. aasta viinamarjasaagiga.

Blockchain-tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja Guardtime on asutatud Eestis ja selle KSI blockchain tehnoloogia aitab koheselt tuvastada erinevates digitaalsetes andmetes ning tarkades seadmetes tehtud muudatusi, võimaldades seeläbi kõigis e-ühiskonna valdkondades usaldusväärsete ning läbipaistvate lahenduste pakkumist.

Guardtime’i tehnoloogiat on täna integreeritud paljudesse Eestis kasutatavatesse e-teenustesse, nagu näiteks Riigi Teataja, Kinnistusraamat, Äriregister jm. Samuti teeb ettevõte koostööd nimekate rahvusvaheliste institutsioonidega nagu maailma suurim kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin, USA armee, tehnoloogiaettevõte Ericsson jt.