Oktoobri lõpus esimest korda elus Eestit külastanud von Bochide perekonna üheksanda põlvkonna esindaja krahvinna Maria von Boch (40) usub, et kvaliteetsed lauanõud ei ole minevikunähtus, vaid neil on ka muutuvates oludes oluline koht. „Eriti veel, kui tegu on väga kvaliteetse, innovatiivse ja eriliste mustritega portselaniga,” põhjendas pereäris viimased 12 aastat töötanud sakslanna.

Üle 270 aasta tegutsenud Villeroy & Boch näeb end portselani vallas üleilmse turuliidrina, olles tuntud nii oma luksuslauanõude kui ka vannitoasisustuse poolest.

Esimese Villeroy & Bochi esinduskauplusega Tallinnas Pärnu maanteel Ungari restorani kapten Tenkeš kõrval alustas üheksakümnendate lõpus Karin Mängel (52). Ta on 20 aastaga teinud Saksa luksuslauanõudest nii mineva kauba, et Eesti on Saksamaa ja Luksemburgi kõrval kolmas riik maailmas, kus neid nõusid kõige enam ostetakse.