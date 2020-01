Eestlaste seas populaarne tšarterlennufirma läks suure lennundusgrupi alla

Smartlynxi enda kinnitusel oli erinevaid lennundusega seotud ettevõtteid koondava Avia Solutions Group'iga liitumine ettevõtte jaoks tulevikuplaane silmas pidades loogiline samm.

"Turbulentsed ajad lennunduses nõuavad kõikidelt lennufirmadelt pidevat arengut efektiivsuse suunal, et püsida karmides turutingimustes konkurentsis," märkis SmartLynx Airlines'i juhatuse esimees Zygimantas Surintas.

Tema sõnul oli lennufirma jaoks eelmisel aastal prioriteediks nii teenuste kvaliteedi parandamine kui ka efektiivsemaks muutmine. "Avia Solutions Group koondab meie jaoks olulisi partnereid, alustades lennukite hooldusest kuni reisikorraldusteenuse pakkumiseni. Mida lähemal oleme oma partneritele, seda paremat teenust suudame pakkuda ka klientidele," rääkis Surintas.

SmartLynx Airlines'i 2019. aasta kogukäive oli 215 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 25% (172 miljonilt eurolt). Reisijate arv suurenes 20% võrra ja õigeaegsete lendude näitaja OTP (On Time Performance) paranes ligi 5%. Lennufirma soetas mullu kaks uut Airbus A320 tüüpi lennukit. Kokku kuulub ettevõtte lennukiparki 24 lennukit.

„SmartLynx Airlines on lennukompaniidele mõeldud lennukompanii, pakkudes väga heal tasemel ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) teenuseid ja meil on suur rõõm tervitada SmartLynxi Avia Solutions Group'i perre,” sõnas Avia Solutions Group’i nõukogu liige Vygaudas Usackas.

Tema sõnul oli lennukompanii SmartLynx Airlines omandamine ideaalne täiendus ettevõtte portfelli, aidates neil tugevdada oma positsiooni Baltikumis.

SmartLynx Airlines on Läti suuruselt teine lennukompanii, mis pakub tšarterlendude ja ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) teenuseid. Ettevõttel on 24 lennukit: 16 Airbus A320 ja 8 Airbus A321.