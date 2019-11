Eestlaste SportID alustab pärast kummalisi läbirääkimisi Dubais tegevust. "Veidi oli õhus Kreisiraadio sketšis osalemise hõngu"

Araabia Ühendemiraatides toimuva maailmanäituse EXPO fookuses on ärisuhete loomine ettevõtete, aga ka riikide ja omavalitsuste vahel. Eesti paviljoni koosseisus on tööd alustanud äridiplomaatiale keskenduv peakomissar Daniel Schaer, kes on Eesti riigi esindaja aasta aja pärast oktoobrikuus algava EXPO juures.

SportID heaks eeskujuks

„Kui nii mõnigi otsustaja on kahelnud EXPO-le minemise majanduslikus mõttekuses, siis SportID edulugu on neile heaks vastuseks, et tasub minna küll – juba esimese EXPO visiidiga on kohalik partner leitud,“ rõõmustab Eesti tiimi juht Andres Kask. „Julge pealehakkamine andis neile terve võidu, mitte ainult pool,“ usub ta.

Araabia Ühendemiraatides toimunud Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi ja teda saatva äridelegatsiooni visiidi korraldasid vabariigi presidendi kantselei, välisministeerium, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja EXPO 2020 Dubai Eesti esindus.