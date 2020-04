Eestlaste tugi on võimas: Kuressaare haiglal on vaid paarkümmend tuhat puudu, et annetuste summa ületaks 200 000 euro piiri

Kuressaare haigla, kes tänas taas annetajaid sel keerulisel ajal neid toetamast, märkis täna hommikul sotsiaalmeedias tehtud postituses, et on saadud raha eest tellinud ka kolmanda hingamisaparaadi, mis jõuab Saaremaale sel reedel. Sellega saavad haigla kõik kuus intensiivravi voodikohta hingamisparaatidega varustatud.

Eelmisel nädalal jõudsid Eestisse kaks esimest toetusraha eest tellitud hingamisaparaati. Siis ütlesid Kuressaare haigla juhid, et ühe hingamisaparaadi hinnanguline maksumus on 17 000 eurot. Sellele lisandub veel käibemaks.

Tänase info kohaselt valmistab Kuressaare haigla veel ette tellimust monitoridele, et parandada Covid-19 osakondades patsientide jälgimist ning ära on tellinud 50 täiendavat voodit. Lisaks igapäevaselt kasutatavatele kaitsevahenditele ja ravimitele soetab haigla ka kümme sülearvutit, et tagada võtmepersonali kättesaadavus töövalisel ajal.

Kuidas Sina saad Kuressaare haiglat aidata? Enda panuse saad anda helistades toetusliini numbrile:

5 € – 9000405

10 € – 9000410

50 € – 9000450



Palun oota kõne lõpuni, sest annetus laekub peale 10. sekundit.



Suurannetuse soovi korral, võta palun ühendust: haigla@saarehaigla.ee



Kes soovib ülekandega toetada, siis seda saab teha järgmiste kontonumbrite kaudu:

Kuressaare Haigla SA arvelduskontod

Swedbank AS - EE322200001120090627 või

SEB Pank AS - EE581010220017888014



