Eestlastegi seas populaarne Hollandi tehnoloogiafirma jäi vahele riigiabi küsimisega. Ise on teinud omanikele miljarditesse küündivaid väljamakseid

Nii Eestis kui mujal maailmas populaarne reisibroneeringute veebisait sattus suure avalikkuse ja poliitikute kriitika alla pärast seda, kui ettevõtte tegevjuht Glen Fogel teatas 15. aprillil ajalehele De Volkskrant, et kuigi ettevõte taotleb riigilt toetust, tuleb sellest hoolimata võtta ette ka suurem koondamislaine, kirjutab Bloomberg. Ettevõte annab Hollandis tööd umbes 5500 töötajale.

„Kasumimasin Booking.com sirutab käe riigiabi järele,” kirjutas seepeale Hollandi ärileht Het Financieele Dagblad. Õhtuleht NRC Handelsblad viitas nende palvest kirjutades sellele, et tegu on väga oportunistliku sammuga, mis ei näita ärimaailma just kõige positiivsemast küljest.

Kasum on läinud omanike taskusse, jättes ettevõtte finantspuhvrita

Kriitikud juhtisid ennekõike tähelepanu ettevõtte viimaste aastate maksuplaneerimise poliitikale ning aktsionäridele tehtud väljamaksetele. Ettevõtte viimase kolme aasta majandusaruannete järgi on Booking Holdings ostunud tagasi 16 miljardi dollari väärtuses aktsiaid.

„Booking on maksnud oma aktsionäridele viimastel aastatel nii palju raha, et neil pole enam mingit finantspuhvrit,” märkis Nyenrode äriülikooli korporatiivrahanduse professor Jaap Koelewijn. Ta märkis, et tegu on klassikalise näitega olukorrast, kus kasum suunatakse erainvestorite taskutesse ning kahjum lastakse ühiskonnal kinni maksta.

Booking.com ise ütles, et nad näevad praegu väga palju vaeva, et töötajaid sel raskel ajal toetada ning täielikult hävinenud reisiturul hakkama saada. „Enamus suurfirmasid on teada andnud massikoondamistest, kuid me teeme kõik endast oleneva, et see torm meist mööda läheks,” ütles ettevõte kirjalikus avalduses. Booking.com'i kinnitusel püüavad nad ellu jääda kapitaliturgudelt raha kaasamise ning uute töötajate värbamise külmutamise kaudu.

Populaarne reisibroneeringute keskkond ei ole ainus Hollandi suurfirma, mis on hiljuti suure avaliku pahameele alla sattunud. Ka tänasest olukorrast räsitud Prantsuse-Hollandi lennufirma Air France-KLM on tule alla sattunud oma juhtide preemiapoliitika pärast. Ettevõtte tegevjuht Ben Smith lubas neljapäeval, et jätab oma palga pealt makstava tulemustasu välja võtmata.