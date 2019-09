Eestlastel uued lemmikud: populaarseimate automudelite seas on toimunud märgatav muutus

Kõige populaarsemate mudelite nimekirjas on esimestel kohtadel Toyota RAV4, Toyota Corolla ja Škoda Octavia, neile järgnevad uued tulijad Citroën Berlingo ja Renault Clio. Eelmistel aastatel on nii Eestis kui ka Baltikumis neil kohtadel valitsenud Volkswageni ja Nissani mudelid.

„Eestis on nii era- kui ka juriidiliste isikute aktiivsus autoturul viimastel aastatel kõrge olnud ja pole ime, et aktiivse arengu ajal, kui turule tuleb palju uusi põnevaid uuendusi automudeleid, muutuvad mõnevõrra ka meie inimeste eelistused. Samas, kui rääkida just populaarseimatest mudelitest, siis oleks õigem vaadata just eraisikute eelistused. Autoostul keskenduvad juriidilised isikud peamiselt hinna ja kvaliteedi suhtele ega reageeri nii teravalt mõnele uudisele või uuendusele autotööstuse maailmas, nagu teeb seda eraklient, kui ostab autot enda või oma pere jaoks," kommenteerib eestlaste automudelite eelistuste muutusi SEB Liisingu juhatuse esimees Rein Karofeld.

Kui vaadata seda, milliseid automarke eelistavad Eesti elanikud osta kasutatuna, siis eelistused mudelite nimekirjas veidi muutuvad - tipus on Volkswagen Passat, Toyota Avensis, Audi A6-seeria ja Škoda Octavia. SEB andmed näitavad lisaks seost autoostja ja ostetava auto vanuse vahel: mida noorem on klient, seda suurema tõenäosusega ostab ta kasutatud auto. Vanusega kasvab tõenäosus, et inimene valib endale just uue auto, ning kui kliendi vanus ületab 50 aastat, on see tõenäosus vähemalt 50%.