Eestlastelegi tuttava Zara moeketi omanik sulgeb üleilmselt kuni 1200 kauplust

Zara, Stradivariuse, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka ja mitme teise moebrändi omanikfirma on otsustanud Covid-19 pandeemiast põhjustatud kriisi tulemusel sulgeda üleilmselt kuni 1200 kauplust, püüdes müügitulu taastada ennekõike e-kaubanduse abil, kirjutab Guardian. Inditexi sõnul plaanib ettevõte saata laiali 1000 kuni 1200 väiksemat kauplust, kus on kahjuminumbrid kõige suuremad.

Tegemist saab valdavalt olema ettevõtte vanemate kaubamärkidega seotud poodide, mitte niivõrd Zara kauplustega. Suur osa kauplusi, mis kinni pannakse, asuvad Euroopas ja Aasias. Samas märgib Guardian, et näiteks 107 Inditexi kauplust Suurbritannias võivad poodide kinnipanemise lainest puutumata jääda.

Ka peaks kaupluste sulgemine üsna vähe mõju avaldama ettevõtte töötajaskonnale, kuna suletavate kaupluste töötajatele leitakse ettevõttes teised töökohad. Valdavalt hakkavad need olema seotud e-kanalite kaudu tellitavate kaupade pakkimise ja teele saatmisega.

Ümberkorralduste järel langeb ettevõtte kaupluste arv praeguse 7412 asemel 6700-6900 peale. Arvestatud on ka 450 uue kauplusega, mida ettevõte plaanib lähiajal avada.

Inditexi näol on tegu maailma ühe suurima rõivaketiga, mis on koroonapandeemia tõttu tugevalt pihta saanud. Ettevõtte müügitulu on ajavahemikus 1. veebruar – 30. aprill langenud 44% võrra 3,3 miljardi euroni.

Ettevõtte teatel küündis nende selle perioodi kahjum 409 miljoni euroni. Veerand Inditexi kauplustest olid 8. juunini suletud. Kriisi vältel olid suletud ligi 90% ettevõtte kauplustest. Mõnevõrra aitas müügitulu järsku langust peatada e-poodide käive, mis kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 50% ja eelmise aasta aprilliga võrreldes 95%.

Inditex ise on teada andnud, et plaanib nüüd suunata rohkem energiat just e-müügikanalitesse, et püsida jätkuvalt konkurentsis nii vanade konkurentide H&M-i ning Uniqlo omanikfirma Fast Retailinguga kui ka ainult e-kanalites tegutsevate Asose ja Boohooga.

Ettevõtte uus plaan näeb ette, et aastaks 2022 moodustab e-kaubandus nende käibest 25%. Eelmisel aastal oli see osakaal 19%. Ka plaanib Inditex, et suurtest poodidest saavad e-poe sorteerimiskeskused.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!