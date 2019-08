EfTEN ostis kaks Kaunase südalinnas asuvat keskust. Ühes toimetab ka IKEA

„Meil on hea meel, et suutsime halli tööstuspiirkonna muuta atraktiivseks investeerimisobjektiks, mida EfTEN Capital hindas. Meie äris on igal projektil algus ja lõpp ning tehing ei tähenda sugugi seda, et lahkume Kaunasest – hoopis vastupidi. Oleme tulemustega rahul ning praegu arendame Kaunase Logistikakeskust Martinavose tänaval,“ ütles SIRIN Developmenti juht Laurynas Kuzavas.

Viljar Arakase sõnul sobivad River Hall ja River Mall suurepäraselt EfTENi investeerimisstrateegiaga. "Kasvav Kaunase kinnisvaraturg, äärmiselt atraktiivne asukoht, ostu- ja ärikeskuse tipprentnikud, kvaliteetsed hooned, professionaalne arendaja ja kinnisvarahaldus olid peamised tegurid, mis viisid investeerimisotsuseni,“ rääkis ta.

EfTEN Capital AS on 2008. aastal asutatud ning tänaseks Baltikumi suurima hallatavate varade mahuga ärikinnisvarale keskenduv varavalitsemise ettevõte, kelle valitseda on neli investeerimisfondi ning privaatportfellid.

Grupi ettevõtete valitsemise alla kuulub kokku 45 ärihoonet Eestis, Lätis ja Leedus, milles tegutseb üle 1 300 üürniku ning mille kogu turuväärtus on 750 miljonit eurot. EfTEN Capital AS omab alternatiivse fondivalitseja litsentsi ning kuulub Finantsinspektsiooni järelevalve alla.