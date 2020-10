Ehitusmaterjalide tootjate liit: Tallinki hüppeline hinnatõus ohustab eksporti Soome ja Skandinaaviasse

Tallink on ülilühikese etteteatamisajaga tõstnud hüppeliselt kaubavedude tasumäärasid Soome ja Rootsi suunal. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni andmetel on hinda tõstetud kuni 50 protsenti, teatas EETL.

„Nii suure turuosaga laevandusettevõtte teenuse tasumäärade hüppeline tõus annab tugeva hoobi ehitusmaterjalitööstuse, aga laiemalt kogu Eesti tööstuse ekspordile," sõnas EETLi juhatuse esimees Meelis Einstein. „Kui täna tähendab see ekspordi muutumist ettevõtete jaoks kahjumlikuks, siis pikemas perspektiivis viib see ekspordimahtude marginaliseerumiseni," lisas Einstein.

Eesti ehitusmaterjalitootjatel ja paljudel teistel edukatel eksportijatel on Soomes, Rootsis ja Norras sõlmitud pikaajalised lepingud, mida pole võimalik muuta. Põhja-Euroopa riikidesse eksporditakse Eestist puittooteid, betoonelemente, metallkonstruktsioone, aknaid, uksi, klaasitooteid, müürikive, ehituskeemia tooteid jne. Toodete kogused on väga suured, näiteks eksporditakse Soome ja Skandinaavia suunal Eestis toodetavatest betoonseinaelementidest umbes 50 protsenti. EETLi liikmete eksport 2019. aastal oli üle 220 miljoni euro.

„Meie jaoks on kummaline, et Tallink ettevõttena, kes on saanud Eesti riigilt nii toetusi kui soodsatel tingimustel laenu, tegutseb nüüd Eesti riigi majandusarengule vastu," ütles EETLi tegevdirektor Enno Rebane. „Eeldame, et suurettevõtte riigipoolse toetamise tingimused peaksid olema pigem vastupidised. Meie arvamuse kohaselt peaks riigi toetus laevandusettevõtetele toetama laiemalt Eesti majanduse miinusest väljatulemist, sealhulgas taristu korrapärast toimimist ning ekspordile toe andmist," täiendas ta.

Suvekuudest alates on üldehitusmaterjalide tootmine juba hakanud olulises mahus vähenema, juulis-augustis on näiteks ehitusplokkide ja betoonelementide tootmine vähenenud eelmise aastaga võrreldes üle 30 protsendi.

„Peame arvestama, et ilma ekspordita võib see paljude ettevõtete jaoks tähendada tootmismahtude järsku vähendamist, hulga töökohtade kadumist, mis omakorda toob kaasa majanduse jahenemise tervikuna," lisas Einstein.