Ehitussektor hoiab hinge kinni. Ukrainlaste asendamine eestlastega ehitusfirmasid ei vaimusta

Ehitussektoris renditööjõudu vahendava Meisterviimistlus OÜ juhataja Aivar Varov tõdes, et neid ukrainlasi, kes praegu tahaks Eestisse tulla, oleks neil pakkuda 20–30, aga praegu on nõudlus vähenenud. „Inimesed ei viitsi tööd teha sellise jamaga, kõik tõmbavad otsi kokku igal pool. Mida aeg edasi, seda rohkem ja rohkem,” märkis ta.

Seda, et eestlased võtaksid ukrainlaste töö üle, peab ta ebatõenäoliseks. „Eestlased ei oska ja ei viitsi tööd teha – selles on probleem –, ukrainlased on enamasti sellised inimesed, kelle oskused on pikkade aastatega omandatud – on nad siis plaatijad, puusepad või maalrid,” märkis Varov. Tema sõnul on neil ka palju eestlasi tööl, kuid vähestel on need oskused, mis on ukrainlastel.