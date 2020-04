Ehitussektor saab riigilt tugeva rahasüsti

„Ehitussektor on oluline ja suure tööhõivega majandusvedur, mis aitab ka paljusid teisi sektoreid mõõnast välja. Seetõttu on riigipoolsed investeeringud hoonetesse ja rajatistesse praegu eriti olulised, et saaksime anda majanduslanguses sektorile kindlust juurde," sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Töö ehitusobjektidel peab esimesel võimalusel taastuma, et olukord turul saaks hakata stabiliseeruma. Aktiivse ehitussektori positiivne majandusmõju kandub edasi ligi veerandile ettevõtetele üle kogu Eesti."

Ehitussektorisse suunatavast rahast lõviosa, 100 miljonit eurot, on planeeritud korter- ja väikeelamute püstitamise ja rekonstrueerimise kaasfinantseerimiseks. „Seda raha kasutame olemasolevate toetuste elluviimiseks ja täiendavate uute meetmete juurutamiseks, mis aitavad elamufondi uuendada," märkis Aas.

Ministri sõnutsi tahab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ühtlasi hoogustada ehitustehnoloogia arenguid. „Oleme praegu ette valmistamas tehaselise rekonstrueerimise pilootprojekti, millega tahame tuua rekonstrueerimisturule komplekssete tehaseliste lahenduste kasutamise," selgitas ta. „Ehitamise aja ja kulu vähendamise kõrval loome sellega ka potentsiaali nende uute lahenduste ekspordiks uutele turgudele."

Lisaeelarvega suunatakse kohalikele omavalitsustele teedeehituseks 30 miljonit ning maanteeametile 10 miljonit eurot. Mahajäetud majade lammutamiseks eraldatakse 5 miljonit eurot, mille võrra suureneb KredExi juba praegu olemasoleva hoonefondi lammutustoetuse eelarve.

Minister Aas lisas, et projektide ettevalmistusega tuleb alustada võimalikult varakult ning need tuleks ellu viia kohe kui eriolukorrast tingitud takistused kaovad.