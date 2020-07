EHRL: majutusettevõtete turg on taastumisest kaugel

„Majutusettevõtete täituvus, nii nagu kogu Eesti turismitööstus, on endisel haavatud seisundis ja seda vaatamata üksikutele infokildudele mõne piirkonna või suurüritusega seotud ootustest," sõnas EHRLi tegevdirektor Marika Liivamägi.

„Kindlasti on üksikuid ettevõtjaid, kes on suutnud uues olukorras kohaneda, kuid selge on see, et Eesti kui väga turismile orienteeritud maa ei elatu ära sisetarbimisest," ütles Liivamägi, kelle sõnul on kahju, et kellegi mis iganes põhjusel üles riputatud kuulutus hiiglaslikest hindadest on hakanud elama oma elu ja on jätnud eksliku mulje nagu supleksid majutusasutused hiilguses.

„See turg on täna sõna otseses mõttes turbulentne. Te võite leida kesklinnas presidendi sviidi 60 euroga, aga võite sattuda ka mõne suurürituse eel ulmelise pakkumise otsa. See näitab paljudel juhtudel ettevõtjate ahastust, ei muud," nentis Liivamägi.

Liivamägi sõnul on vältimatu, et Eesti konkurentsis püsimiseks on tarvis riik teha turistile sisenemiseks atraktiivseks, milles maksupoliitika on esmase tähendusega.

„Meie naabrid on väga operatiivselt reageerinud ja debatid sel teemal on poliitikutega käimas. EHRLi esindajad on samuti Riigikogu rahandus- ja majanduskomisjoni liikmetega kohtunud ja üldine arusaamine, et turismitööstus on kriisis enim kannatanud tööstusharu, on olemas. Nüüd on küsimus, kuidas sellest olukorrast välja tulla nii, et töökohad ja sealtkaudu riigi maksubaas võimalikult vähe pihta saaks," ütles Liivamägi.