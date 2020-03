EHRLi juht Peter Roose turismisektorist: olukord on katastroofiline

„Enamus hotellide käive on sada protsenti langenud, paljud on kinni pandud. Paljud restoranid on samuti kinni pandud. Mõned restoranid on läinud üle kodutellimustele. Asi on katastroofiline," sõnas ta.

Ülemöödunud nädalal tegi EHRL valitsusele rea ettepanekuid, mida võiks teha turismisektori toetamiseks. Muuhulgas tegi liit ettepaneku vabastada hotellid ja restoranid käibemaksust kuni 2020 kalendriaasta lõpuni. Samuti soovitakse sotsiaalmaksu ajatamist ilma täiendavate intresside ja trahvideta kuni 2020 kalendriaasta lõpuni.

Roose sõnul arutelud valitsusega veel käivad. Ta märkis, et praegu ei tea keegi kui kaua kriis võib kesta. „Maailma suured konsultatsioonifirmad ütlevad, et kui põhi kätte jõuab, siis võib minna viis aastat taastumiseks," lisas EHRLi juht.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et riigipiiride sulgemise tõttu koondavad töötajaid reisikorraldajad Baltic Travel Group (kuus inimest) ja 25 aastat tegutsenud Via Hansa Eesti (u 20 inimesest kaheksa). Ettevõtte juht Külli Karing selgitas, et nende probleem ei ole käibe langus. Käivet lihtsalt ei ole või tegelikult võiks öelda, et see on miinusmärgiga, sest reisibüroo allesjäänud töötajad tegelevad annulleerimistega.

„Me ootasime riigi majandusmeetmete paketti nagu õnnistust, et ehk suudame koondamisi vältida. Kahjuks praeguseks välja käidud lahendused meid - turismisektorit - tegelikult ei aita. Olukorras, kus hüvitist pakutakse kõigile ettevõtetele, on arusaadav, et raha toetuseks ei jätkugi enamaks kui kaheks kuuks. Meie peame arvestama olematu käibega arvatavasti kuue kuu perspektiivis," rääkis Karing.