Ei ole maad vanadele meestele: Eesti Gordon Ramsey – Juha Rantanen jäi kodumaal lootusetult töötuks

Köögikubjast tootnud firmas Thors Productions mäletatakse Rantaneni hea sõnaga. „Köögikubjas oli suur väljakutse, sest ühelt poolt oli väga kulukas projekt ning raske teha ka põhjusel, et Eestis polnud harjumust toota kritiseerivat kokasaadet,” rääkis Thors Productionsi juht Maarek Toompere. „Rantanen on tore isikusus, kellele sarnase taustaga inimest polnud Eestist leida.”

Toompere sõnul oli Rantaneni teadmistest õppida nii saatesse haaratud restoranidel kui ka produktsioonifirmal.

Nii mõnigi Eestis Rantanen poolt Köögikupjana nõustatud söögikoht on tänaseks läinud hingusele. Tänavu kevadel selgus, et ikoonilise tähendusega Tartu restoranist Volga on saanud luterliku Peetri kooli söökla.

Tänavu kevadel selgutas Rantanen kõmulise kuulsusega ajakirjaniku Sami Lotila poolt Kauppalehtis avaldatud artiklis, miks Eesti kaotab Soome turiste.

See, kuidas Eestis on turismi investeeritud, peegeldub Rantaneni poolt Kauppalehtile öeldu põhjal ennekõike sanitaarsõlmede ilusates interjöörides. Eesti teenindussektor pole ikka veel suutnud üle saada Nõukogude ajast pärit suhtumist töösse, rahasse ja klientidesse. Tema sõnul on teeninduse alase väljaõppe üles ehitamine läbi kukkunud.

Teenindusalane haridus on Eestis olematu ning juhtimisalast väljaõpet ei anta üldse. Teenindusala rakenduskõrgkool Haaga-Helia on pakkunud eestlastele koostööd , kuid see ei ole olnud edukas. Eestlased ei soovi teha koostööd ja neil ei jätku püsivust.

Eestlased suhtuvad turismi endiselt Nõukogude Liidu kombel, et turism teenib valitsuse poliitilisi mitte majanduslikke huve. Turismiturunduse traditsioonid on lühikesed.

„Eesti Turismikeskus püüab nüüd soomlasi Eestisse tagasi tuua, palgates Tallinnasse kaks uut töötajat. Saab näha, kuidas see õnnestub," lausus Rantanen märtsikuus Kauppalehtile.