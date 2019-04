Ei oska auto peale rohkem kulutada? Autovõtmed võivad maksta rohkem kui auto...

Mattilalt küsiti kord, et mida siis poole miljoni eurone autovõti teeb paremini kui tavalised autovõtmed. Kuid vahest piisab ka ilust? Näiteks Richard Mille on sadu tuhandeid maksvate käekellade valmistaja. Mõlemad leidsid, et olemas on väga rikkad inimesed, kes ei pea endale ega teistele oste põhjendama.

Jalmari Mattila on tausta poolest ajakirjanik, kes töötas viis ja pool aastat luksus- ja sportautodest kirjutajana. Üks asi, millest ta ei saanud aru, oli see, miks on enam kui miljon eurot maksval Bugatti Veyronil on samasugune võti nagu Volkswagen Polol.

Mattila pani kokku tiimi kellameistrist Joakim Jokelast, disainerist Leevi Markkulast, insenerist Kim-Niklas Antist ja juveliirist Marko Osalast.

Idee oli lihtne – maailma kallimatele autodele peaks olema väärilises hinnaklassis võti.

Ja huvilistest pole puudust, iga nädal saabub mõni Hiina miljardär võtmega tutvuma, kirjutas Helsingin Sanomat.