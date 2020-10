Eiki Nestor: valijate hääli nende enda rahaga ära osta on tegelik poliitiline elu

”Riigikohus otsustas, et kui vabariigi valitsusel on soov siin elavale rahvale pikas perspektiivis probleeme tekitada, siis on põhiseaduse kohaselt valitsusel selleks õigus. Tänase valitsuse eeskujuriigid ongi Ungari ja Poola, kus seda teed mindi ja nüüd ollakse hädas,” ütles SDE Volikogu esimees Eiki Nestor.

”Vabandan riigikohtu ees, aga manitseda siinkohal täidesaatvat ja seadusandlikku võimu olukorda jälgima, on minu meelest naiivne. Valijate hääli nende enda rahaga ära osta on tegelik poliitiline elu. Kui aga kellelgi tuleks mõte pensionikindlustuse kohustus üldse ära kaotada, siis oleks ka see tänase lahendi loogika alusel põhiseaduse kohane,“ rääkis Nestor.

„Ühtlasi tänan riigikohtu liikmeid, kes eriarvamusele jäid,” lisas sotsiaaldemokraat.

Riigikohtu üldkogu arutas kohustusliku kogumispensioni reformi põhiseaduspärasust president Kersti Kaljulaidi taotlusel augustis toimunud avalikul kohtuistungil. President jättis kevadel pensionireformi seaduse teist korda välja kuulutamata ja pöördus riigikohtusse taotlusega kuulutada see põhiseadusega vastuolus olevaks. Täna otsustas riigikohus, et jätab taotluse rahuldamata ja et pensionireform on põhiseadusega kooskõlas.