Eile meie seast 96-aastasena lahkunud Leida Rammo oli kirglik väikeinvestor

15. aprillil Eesti Ekspressis ilmunud loos kirjeldas Rammo tütar Kai, kuidas ema „repertuaaris" on Äripäeva börsiuudiste lugemine. See annab neile tegevust ja lisab elule hasarti.

„Ma ise ka imestan, kuidas emal veel sellises vanuseski pea töötab nagu koorelahutaja." Kai viitab aktsiatele, mille hindade liikumist Leida väga täpselt jälgib.

„Hiljuti müüsime maha Premium Foodsi aktsiaid, seda me ei kahetse, see langeb tõesti palju," selgitab Kai oma ema hiljutisi äritehinguid. Kai ise ei osta ega müü, sest talle ei meeldi riskida, kuid ta teeb täpselt nii, nagu ema ütleb.

„Kui käsib müüa, siis ma müün. Ja kui ütleb, et osta, siis ostan."

Hiljuti ostsid nad juurde Tallinki, Tallinna Sadama ja Leedu Šiauliu panga aktsiaid.

„Ma olen ju väikeinvestor," selgitab Leida. Ehkki ta on praegu kõvasti miinuses, pole ta meelt heitnud. „Praegu on parim aeg juurde osta! Tasub ju osta, kui hinnad on madalal! Ega raha ei tohi seista, raha peab liikuma."

Leida soovitab neil, kel vähemalt tuhande aktsia ostuks raha olemas, kohe praegu pihta hakata.

„Tuhat eurot algatuseks on hea. Muidu ei tule sealt hiljem mingi kasumit," õpetab ta. Ja soovitab samade ettevõtete aktsiaid, mida tema juurde ostis.

„Ma olen optimistlik - need on asutused, kus on objektid taga, see tähendab edaspidi kindlat sissetulekut," õpetab ta.

Kuna Kail ja Leidal internetti pole, siis ainus kanal, kust infot ammutatakse, on Äripäev.

Äripäev on kirjutanud, et ta hakkas finantsturgude vastu huvi tundma pärast Eesti taasiseseivumist, sest majanduslik olukord sundis siis end tulevikuks kindlustama.

"Mul ei ole olnud võimalik osta suuremal hulgal aktsiaid. Muidugi ma teeniks väga palju, kui mul oleks 100 000 aktsiat, aga mul on see rohkem põhimõtteline asi," rääkis Rammo kord Äripäevale.

Milliseid aktsiaid Rammo omas?

Aktsiaid soovitas osta Leida Rammo, aga need on ostetud tütre nimele. Niisiis kuulus neile:

2000 Tallinna Sadama aktsiat, hind 1,855 aktsia kohta ehk 3710 eurot.

1000 Tallinki aktsiat, hind 0,75 eurot aktsia kohta ehk 750 eurot.