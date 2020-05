Eile õhtul keelas minister Aas Taani vahet lendamise, täna hommikul otsustas lendamise siiski lubada

Aas kommenteeris Taani suunalise liikluse avamist ja vähem kui 24 tunnise vahedega otsuse ümbervaatamist sellega, et Taanis viiruse leviku olukord tänaseks paranes.

"Tänasest lubame avada lennuliine Eesti ja Taani vahel. Nagu eile ka ütlesin, siis oli seda oodata, et Taani viiruse leviku olukord on tänaseks paraneb. Aga rõhutan üle, et peame lähtuma lendude lubamisel reaalsest olukorrast, mitte tulevikuprognoosidest. Sama teeme ka teiste riikidega.

Esmaspäevane lend on küll lennufirma [Air Baltic lendab Kopenhaagenisse -toim.] poolt tühistatud, kuid loodan, et lähipäevil saavad esimesed lennukid Kopenhaageni suunal õhku tõusta. Eestis on viiruse levik tänu kõikide pingutustele hetkel kontrolli all, nüüd peame jälgima, et see nii ka jääks.

Lennuliinide piiramine puudutab ainult reisilende, kaubalennud riikidega jätkuvad tavapäraselt ja takistusteta," lisas Aas.

Eile õhtul teatas MKM, et lähtub sihtriikide lubamisel ja keelamisel teiste riikide haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Taani puhul oli näitaja 25,06. Täna langes see arv alla 25 ning seetõttu oli võimalus Taaniga lennuühenuduse piirang kiiresti lõpetada.

18. mai seisuga saab avada lennuliine Saksamaa, Poola, Norra, Austria, Läti ja Leedu suunal. Samas sõltub liinide avamine ka sihtriigi enda reeglitest. Nagu ka Eestis, kehtib teistes riikides riiki sisenemisel piirangud, millega tuleks enda reisi planeerimisel arvestada.

Keelatud sihtriikide piirang kehtib alates 18. maist kuni 7. juunini, mille järel hindab piirangu edasist vajalikkust majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös terviseametiga. Erandlikult kehtib Minski ja Tallinna vaheline piirang alates 24. maist, kuna Minski kaudu on oodata inimesi koju kuni 23. maini.