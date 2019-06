Eile Ratasele telefonikõne teinud Läti peaministri sõnul võivad nad alkoaktsiisi langetamise juba augustis ette võtta

Läti peaminister tõdes LTV hommikusaates "Rīta Panorāma", et alkoholiaktsiisi langetus võib tulla juba augustis, kirjutab Delfi.lv.

„Eile oli mul telefonikõne Eesti peaministri Jüri Ratasega, kus me arutasime [Eesti] järsku alkoholiaktsiisi langust, kuid ma kohtun Eesti kolleegiga ka neljapäeval ja reedel Brüsselis,” sõnas Läti peaminister Krišjānis Kariņš, viidates nädala teises pooles toimuvale euroala riikide tippkohtumisele.

Läti valitsus on juba asunud arutama, kuidas reageerida Eesti 1. juulist kehtima hakkavale 25% alkoholiaktsiisi langetusele, mis puudutab kanget ja lahjat alkohol. Läti keskkonna- ja regionaalarenguminister Juris Pūce ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et valitsusliikmed arutavad tekkinud olukorda teisipäeval rahandusminiteeriumis toimuval kohtumisel.

Ühtlasi on Läti peaminister Krišjānis Kariņš öelnud, et aastaid tagasi leppisid Eesti ja Läti valitsused kokku, et kahe riigi alkoholiaktsiisid on omavahel seotud. „Mitte mingil viisil ei taha ma aktsiisisõda Eestiga, kuid kui Eesti murrab oma lubadust ja algatab meie vastu sõja, siis ei jää meil muud üle, kui vastata sellega omapoolse aktsiisilangusega,” rääkis Läti peaminister.

See tähendaks Läti valitsuse jaoks alkoholiaktsiisi taseme langust eelmiseaastasele tasemele. Ka loodavad lätlased, et saavad eestlastega ühise laua taga võimalikke lahendusi arutada. Seni on tema sõnul kõik katsed Eesti valitsusega selles osas läbirääkimisi pidada luhtunud. „See on täiesti aktsepteerimatu olukod, kuid Läti valitsusel pole enam võimalust asja juhuse hoolde jätta,” nentis Kariņš.