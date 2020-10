Eile suri legendaarne Tartu ettevõtja, kes oli üks esimesi ülikoolilinna miljonäre

„See vastab tõele. Ta oli täies elujõus. Mitukümmend aastat soovis veel ettevõtlusega tegeleda. Aga eks tema abikaasa suri suvel noorelt. Sisemist stressi oli palju," ütleb poeg.

Naresh Mody on Tartus tuntud nimi. Ta kolis Eestisse juba 70ndatel, kui leidis siit abikaasa. Nad olid enne seda olnud kirjasõbrad, kuid ühel hetkel otsustas Naresh Mody kolida siia, hoopis teise kultuuri ja kliimasse. Mody töötas alguses Tartu Ülikooli raamatukogus restauraatorina ja hiljem tehnika osakonnas. Ta õppis eesti keele ladusalt selgeks omal käel ning juba varakult.

Naresh Modyt on peetud koos Tiit Veeberiga heade mõtete linna kaheks esimeseks miljonäriks. Ehhki tal on olnud ka aegu, kus tal on rahaliselt väga kitsas olnud. Perestroika ajal sattus ta tegelema arvutiäriga. Räägitakse, et ühe korraliku arvuti eest võis Tartus ka maja saada. Hoobilt ettevõtjaks saanud Mody ei vaadanud enam tagasi. Aja jooksul on ta Tartus omanud mitmeid kauplusi, restorane ja hotelle. Tal on olnud ka oma valuutavahetuspunkt.

Poeg Jaanus Mody ütleb, et viimasel ajal tegeles isa ikka veel nii kinnisvara haldamise, hotellinduse kui restoranidega. Uue popi suunana oli tal ka üürikorterite äri.

Naresh Mody viimase aja tegemised on seotud Võru tänav 2 asuva Asian Chefiga. Aadessil Mõisavahe 21 asub aga Hotell Starest. Küütri 6 asuva Hot Poti restoran, mis ka talle kuulus, sulges hiljuti uksed.

Väiksemaid ettevõtmisi oli Modyl veel. Nagu näha, tegeles ta valdkonnas, mis ka koroonakriisist enim pihta on saanud.

Elas üle kaks hirmutavat kogemust

Legendaarne Tartu ärimees Naresh Mody meenutas Õhtulehe veergudel aastaid tagasi seda, kuidas ta 90ndatel kaks korda oma elu pärast kartma pidi. Kuidas temalt üheksakümnendate esimesel poolel rööviti koduukse ees üle poole miljoni krooni (32 000 euro). Kaks aastat järjest.

"See ei kustu mul kunagi mälust," ütleb Mody ja tunnistab, et ajad olid teised. Raha oli pärit tema äridest. Tol ajal oli Modyl kaks suurt ja mitu väiksemat kauplust ning mõned restoranid.

"Ma korjasin igal õhtul raha kokku, sest tol ajal ei olnud turvaline raha [kassas] hoida," selgitas ta.