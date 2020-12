Eilse raha kaasamisega tõusis Bolti väärtus oluliselt. Arvutuskäik on lihtne

Bolt tegutseb täna 40 riigis ja 200 linnas. Nad soovivad riikide ja linnade arvu hoogsalt kasvatada. Nende teenuseid kasutab täna peaaegu 50 miljonit klienti.

"See oli esimene raha kaasamine olukorras, kus suurem osa eelmises voorus kaasatud capitalist on veel pangaarvel," ütles Markus Villig TechCrunchile. "Me ei olnud lockdownide tõttu nii agressiivsed kui oleksime soovinud, seega oleme finantsiliselt 2021. aasta eel väga heas positsioonis," lisas ta.

Villig ise ei soovinud Bolti uut väärtust välja öelda, kuid ütles, et see võrdub umbes 1,5-kordse Bolti platvormil tehtavate tehingute arvuga. Sarnaselt näiteks hiljuti börsile läinud DoorDashile. Transpordisektori tegijate tavaline kordaja on 0,5.

Seega ei ole arvutus just keeruline. Villig ütleb, et platvormil tehtavate tehingute koguväärtus on umbes 2 miljardit eurot, mis teeb firma väärtuseks 3,5 miljardit eurot. Villig seda numbrit ei kommenteerinud, aga ei vaielnud ka vastu.

Maikuus oli firma väärtus veel 1,9 miljardit. Siis kaasati viimane suurem rahasumma, 100 miljonit dollarit. Tol ajal rääkis firma 30 miljonist kasutajast, seega on nad kuue kuuga kasvatanud seda numbrit 20 miljoni kasutaja võrra.

Kes seekord Bolti raha paigutasid?

D1 Capital Partners on globaalne investeerimisühing, mis tegutseb era- ja avalikel turgudel. Ettevõte kombineerib juhtiva varahaldusettevõtte talendi ja oskused pereettevõtte paindlikkuse ja pikaajalise investeerimisperspektiiviga. Daniel Sundheimi poolt 2018. aastal asutatud D1 tegutseb peamiselt ülemaailmsesse interneti-, tehnoloogia-, telekomi-, meedia-, tarbija-, tervishoiu-, finants-, tööstus- ja kinnisvarasektorisse investeerimisega.

Darsana Capital Partners on investeerimisühing, mis keskendub globaalselt era- ja börsiettevõtetesse tehtavatele pikaajalistele investeeringutele. Ühing on asutatud 2014. aastal ning tegutseb New Yorkis.