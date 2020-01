EKRE jäi vahele keelatud annetustega

Novembris sai EKRE rahalisi annetusi kahelt osaühingult. Kolmel korral annetas erakonnale Dixi Export OÜ, mis kokku andis erakonnale 600 eurot. Inforegistri järgi kuuluvad ettevõtte juhatusse kaks inimest: Lauri Jürgenson ja Jaanika Künnarpää, kes mõlemad on EKRE liikmed. "Meil on ettevõttes konkreetsed arved, millega oleme ostnud ajalehes reklaamiruumi," sõnas Künnarpää selgituseks.

Lisaks sai EKRE sada eurot osaühingult Vanamurru mets. Selle juhatuse liige Eero Kalmet sõnas ka Delfile, et kandis erakonnale raha EKRE Pärnu piirkonna lehes avaldatud reklaami eest.

Allikas. ERJK

Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni (ERJK) esimees Liisa Oviir Delfile, et EKRE oli tõepoolest saanud osaühingutelt korduvaid annetusi. "Erakonnaseadus ütleb päris täpselt, millisel viisil erakonnad tohivad saada tulusid ja millised nõuded on annetusele. Eestis on üks põhireegleid, et juriidilise isiku annetus erakondadele on keelatud."

Komisjon ei ole sel teemal EKRE-ga veel suhelnud. "Aruannete esitamise tähtaeg oli alles praegu. Meie korraline komisjoni istung on järgmisel nädalal ning nende aruannete läbivaatamine on üks päevakorra punkt. Sellisele asjale me oleme kindlasti sunnitud reageerima."

EKRE esimehelt Mart Helmelt ei ole Delfil õnnestunud kommentaari saada.

Juriidilise isiku annetus loetakse automaatselt keelatud annetuseks ning see tuleb erakonnal tagasi kanda.