EKRE kutsub Kaimar Karu ministriametist tagasi. Mart Helme: ta on ikka sinna liberaalsuse poole, ei tahtnud erakonda astuda

„Me eeldame, et kõik meie erakonna ministrid tegutsevad kooskõlas

erakonna toetajate väärtuste ja seisukohtadega, kaasa arvatud sellistes küsimustes nagu immigratsioon, võõrtööjõud, e-valimised ja postiteenuse tagamine maapiirkonndades.“

Mart Helme ütles Delfile, et praegune eriolukord ei puutu Karu lahti laskmise juures asjasse. "On küll eriolukord, aga eriolukorras on asjad kontrolli all ja see ei puutu nüüd küll kuidagi asjasse. Otsus oli küpsenud pikka aega ja pikka aega seetõttu, et juba pikemat aega nägime, et vaatamata püüdlustele meil kuidagi ei tekkinud ühtset vereringet ja ühtset, sarnast maailmatunnetust," tunnistas Mart Helme kiirusutluses.

"Tuleb meeles pidada, et me Kaimar Karuga läbirääkimisi pidades veendusime küll, et ta on väga hea spetsialist it-küsimustes, aga meil jäi mõnevõrra segaseks tema poliitiline platvorm ja töö käigus selgus, et meil on erakonna eesmärkide osas küllaltki palju erinevaid arusaamu. Selle tõttu ei saanud teoks ka see lootus, mis meil algselt oli, et ta võiks astuda erakonna liikmeks ja erakonna liikmena võiksime pikemas perspektiivis juba koos edasi minna," kirjeldas Mart Helme Olukorda.

"Ta erakonna liikmeks astuda ei tahtnud ja ausalt öeldes viimasel paaril kolmel kuul me väga ei tahtnud teda enam ise erakonna liikmeks, sest oli ikkagi päris selge, et tema niisuguste rahvuskonservatiivsete vaadetega, nagu meie erakonna tuumikvalija hindab, ja meie erakonna liikmeskond põhiliselt on, ei ole. Ta on pigem sinna liberaalsuse poole," kirjeldas Mart Helme erakonnas valitsenud ootusi.