EKRE plaanib apteegireformile pidurit tõmmata! Martin Helme: tuleme peagi välja oma eelnõuga

ERRile antud intervjuus sõnas rahandusminister Helme, et aega on jäänud kaks nädalat, aga nad töötavad plaaniga.

"Piirjooned on need, et sellisel kujul apteegireformi jõustamine ei ole meie jaoks vastuvõetav," lausus ta. Tanel Kiige ettepanekut etapiviisilisest lahendusest pidas ta silmamoonduseks.

Helme sõnul tulevad nad oma eelnõuga välja kahe nädala jooksul. "Toetus (apteegireformi peatamisele) on laialdane ja põhiline põhjus, miks see eelmine kord läbi kukkus, oli selles, et esimest korda riigikogu selles koosseisus nägin ma, kuidas Reformierakonna fraktsioon hääletas distsiplineeritult," nentis ta.

Ta märkis, et põgusalt on võimalikust seaduseelnõust olnud juttu ka Tanel Kiigega. "Kiik esitas valitsusele ravimiseaduse (muutmise) eelnõu, mille kaudu oleks olnud võimalik ka mõningaid asju lahendada, aga see plaan jäi katki."

Delfi on varasemalt kajastanud, et viis aastat tagasi vastu võetud seadus jõustub praeguse seisu järgi aprillist.

Teema oli riigikogus arutlusel detsembri keskel. Tühistamist toetas hääletusel 46 saadikut, edasiminekut aga 50 saadikut.

Päev hiljem sõnas reformi tühistamise üks eestvedajaid, sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond) Delfile, et nüüd minnakse apteegireformiga edasi pikalt planeeritud kujul. "Hetkel riigikogu andis siiski selge signaali, et apteegireform jõustub nii, nagu viis aastat tagasi otsustati." Apteegireformi jõustumist kinnitas meedias ka peaminister Jüri Ratas.