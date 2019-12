EKRE saadikud moodustasid Eesti toiduainetetööstuse toetusrühma. Ajendiks ettevõtjate ja ametnike vastuolud

Toetusrühma esimees Kai Rimmel sõnas, et rühma moodustamise ajendiks on pikemat aega väldanud vastuolud tootjate ja seda valdkonda kontrollivate ametnike vahel. „Toetusrühma eesmärgiks on igakülgne Eesti toidu ja tootjate väärtustamine, et tulla toime toiduainetetööstuses tõusetunud probleemidega," ütles ta.

Rimmel lisas, et sektor väga tugeva surve all ka seadusandluse poolt, olgu see siis jäätmeseadus või pakendiseaduse muudatus. „Selle sektori igapäevased mured peavad jõudma ka seaduste vastuvõtjateni ja seda läbi erinevate ümarlaudade. Jaanuaris on planeeritud kohtumine tootjate esindajatega jäätmekäitluse teemal, veebruaris pakendiseaduse muutused."

Toetusrühma liikmed

Lisaks Kai Rimmelile kuuluvad toetusrühma Urmas Reitelmann, Helle-Moonika Helme, Tiit Kala, Anti Poolamets, Merry Aart, Kert Kingo, Urmas Espenberg, Peeter Ernits ja Aivar Kokk.

Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas. Toetusrühmade kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

XIV Riigikogu on moodustanud kokku 61 parlamendirühma ja 62 toetusrühma.