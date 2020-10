EKRE tahab ERR-i uue telemaja ehitusrahast ilma jätta. Lukas: see investeering on valitsuses otsustatud

EKRE aseesimees ja siseminister Mart Helme ütles teisipäeva õhtul Jõhvis valijatega kohtudes, et erakond on teinud ettepaneku seda raha ERR-ile mitte eraldada, kirjutab Põhjarannik. Ajendiks tõi ta rahvusringhäälingu propagandistliku tegevuse.

Ta nimetas ERR-i töötajaid "niinimetatud ajakirjanikeks-propagandistideks", kes on veendunud, et neil on puutumatus. "Aga nad ei ole puutumatud. Me oleme teinud ettepaneku, et me võtame neilt lihtsalt raha ära," vahendab Põhjarannik Helme öeldut.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles Delfile, et Helme seisukoht ERR-i toetusest ilmajätmise kohta on tema jaoks uudis. Ta kinnitas, et investeering rahvusringhäälingu kaasaegsema telemaja ehitamiseks on valitsuses kokku lepitud ja otsustatud. "See on ka eelarvestrateegias sees nii et igal juhul riigil plaanis," lisas ta.

ERR vajab uut telemaja Valitsus leppis mullu augustis kokku raha eraldamise rahvusringhäälingu uue telekompleksi ehituseks, sest ERR-i praegune telemaja aadressidel Gonsiori 27 ja Faehlmanni 12 ei vasta ohutusnõuetele, selle energiakulu on suur ning hooned ebafunktsionaalsed ja amortiseerunud. Nüüdisaegse tehnoloogiaga telekompleks kerkib praeguse uudistemaja ja raadiomaja, Gonsiori 21 ja Kreutzwaldi 14 kinnistute vahel olevale tühjale platsile.



Uue telemaja rajamisega moodustab ERR juba olemasolevate hoonetega Kreutzwaldi tänava veeres ühtse terviku. Uude telemajja on kavandatud üle 400 töökoha. Vana telekompleks on plaanis müüa ning sellest saadavat tulu kasutada samuti uue kompleksi rajamisel.



Rahvusringhäälingu uue telemaja arhitektuurivõistlus võitja kuulutati välja eelmise aasta aprillis ja selleks osutus arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid OÜ ideekavandiga “Roheline lina”. Ideekavandi autorid on Ott Kadarik, Mart Kadarik, Mats Põllumaa, Indrek Rünkla, Tanel Trepp ja Mihkel Tüür.