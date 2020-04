Eksperdi valus tõdemus: koroonaviirus on viinud Eesti majanduse kindlustunde järsult langusesse

Liikumispiirangute tõttu on majapidamised jäänud paiksemaks ning kulutavad enamasti vaid hädavajalikule. See on tähendanud paljudes sektorites järsku nõudluse langust ning töötute arvu kasvu. Erinevalt 2008. aasta finantskriisist on majandus läinud sügavasse langusesse väga järsult. Euroopa Komisjoni täna avaldatud aprilli majanduse kindlustunde äkiline langus peegeldab vaid kriisi alguse mõjusid. Mida pikemalt piirangud kestavad, seda enam probleemid majanduses kuhjuvad ning kriis süveneb.

Tööstussektoril pole olnud aega taastumiseks

Tööstussektori ettevõtete kindlustunne nõrgenes järk-järgult juba eelmisel aastal, mille põhjustas välisnõudluse halvenemine ning sellest tingitud ekspordivõimaluste ja tootmismahtude järk-järguline langus. Selle aasta alguses hakkas tööstusettevõtete kindlustunne paranema, kuid optimism ei kestnud kaua ning aprillis langes tööstussektori kindlustunne tasemele, mida viimati nägime eelmise kriisi ajal. Koroonaviirus on vähendanud tööstustoodangu nõudlust ning suurendanud tööstusettevõtete tarneahelatega seotud riske.

Suurim pessimism on tabanud teenuste sektorit

Isolatsioonimeetmete rakendamine ja majapidamiste suurenenud ettevaatlikkus on nõudnud kindlustunde sügavaimat langust teenuste ja kaubanduse sektoris. Sarnane pilt avaneb ka teistes riikides üle terve maailma. Kõige suurema löögi praeguses kriisis on saanud majutusasutused, transport, restoranid, rõivakauplused, reisi ja vaba ajaga seotud tegevusalad. Kui kaubandusettevõtete hinnang järgneva kolme kuu müügile langes aprillis eelmise kriisi tasemele, siis teenindusettevõtete hinnang järgneva kolme kuu nõudlusele on aegade kõige madalamal tasemel. Selle põhjuseks on alternatiivide puudumine. Võrreldes kaubandusettevõtetega, kus piirangute tõttu on nõudlus toidukaupade järgi tõusnud ning paljudele kauplustele on alternatiiviks saanud ka e-kaubandus, nõuab teenuste osutamine enamasti inimkontakti.

Majapidamiste kindlustunde langus kandus kinnisvaraturule

Majapidamiste kindlustunne oli aprillis madalaimal tasemel alates 2012. aasta novembrist. Kui 2008. aasta majanduskriisi ajal langes tarbijate kindlustunne järk-järgult, oli aprillis kindlustunde kukkumine järsk. Eriolukorra algusest on registreeritud töötute arv eilse seisuga kasvanud 11 600 võrra, mis tähendab töötuse kasvu 5,7 protsendilt 7,5 protsendini. Töötukassa töötushüvitist on tänaseks kasutanud veidi üle 6000 ettevõtte kokku ligi 32000 töötajale, mis on töötute arvu kasvu aidanud pidurdada.