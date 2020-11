Eksperdid: kinnisvaraturul on kadunud soovunelmad. Mis on toimunud üüriturul?

Oktoobrikuu alguseks oli võrreldes märtsikuuga nii korterite pakkumiste kui ka tehingute arv ja keskmine ruutmeetri hind Tallinnas ning Harjumaal kasvanud. Lahe Kinnisvara maakleri Sirli Nurme sõnul aga ei ole enam pakkumiste ja tehingute hinnakäärid nii suured nagu enne koroonakevadet. „Inimeste ebareaalsete ootuste taandumise põhjused peituvad koroonast tingitud määramatuses ja majanduslanguses. Kui inimene ikka soovib oma korteri müüa, siis ta hinnastab oma korteri turuväärtuse mitte soovunelmate järgi," lisab Nurm.

Käesoleva aasta septembris tehti Harjumaa korteritega 4,1% rohkem tehinguid kui aasta varem septembris

Harjumaal teostati 2019 septembrikuus 1093 korteriomandi ostu-müügitehingut ning käesoleva aasta septembrikuus 1138 tehingut, mis on võrreldes eelmise aasta septembriga 4,1% rohkem ja võrreldes käesoleva aasta augustikuuga 31,4% rohkem.

Tehingute arv korteriomanditega on septembrikuu jooksul tõusnud võrreldes 2020. aasta augustiga sealjuures nii Tallinnas kui ka mujal Eestis, välja arvatud Võrumaal, Viljandimaal, Tartumaal, Põlvamaal, Läänemaal ja Järvamaal.

2020. aasta märtsikuu kuni septembrikuu muutusi kinnisvaraturul analüüsib Lahe Kinnisvara kutseline hindaja ja analüütik Jaanika-Jane Tõnurist.

Müügitehingute keskmine ruutmeetri hind on tõusnud

Septembrikuus teostatud korteriomandi tehingute keskmine hind Harjumaal oli 1 972 €/m2 kohta (seisuga 02.10), see on võrreldes eelmise aasta septembrikuuga 9,3 % kõrgem ning augustikuuga võrreldes 3,5 % kõrgem ning aprillikuuga võrreldes 3,9 % kõrgem.

Tallinnas on ruutmeetri hind langenud septembrikuu jooksul Lasnamäel ja Nõmmel.

Teistes linnaosades on ruutmeetri hind tõusnud. Analüütik on arvamusel, et keskmised hinnad kasvasid eelkõige seetõttu, et vormistati mõne arenduse asjaõiguslepingud.

Tehingute keskmine hind on viimase kuu aja jooksul tõusnud lisaks nii Tallinnas, Viljandimaal, Saaremaal, Raplamaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal, Läänemaal kui ka Järvamaal. Ühe kuu baasil siiski veel järeldusi teha ei saa, kuna statistikat võivad mõjutada üksikud väga kallid või odavad tehingud ning arendatavate korterelamute asjaõigustehingute vormistamised.