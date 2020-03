Eksperdid: kriis jõuab kinnisvarasektorisse alati viivitusega

Kinnisvarafirmade liidu juht Tõnis Rüütel ütles esmalt, et kinnisvaraturg reageerib alati finantsturgude raputustele viivitusega, mis võib olla aasta kuni kahe pikkune.

Rüütel nentis, et rahandusministri kriisijutt kõlab veidi paanika külvamisena, sest täna ei ole sugugi teada, mida tulevik toob. Samas ei seoks ta kogu toimuvat üldsegi viirusega.

„Täna on märke, et viirus taganeb. Otseselt majandust mõjutab siiski peamiselt naftasõda. See ei jäta kedagi puudutamata. Meie huvi ei saa ju ka olla, et Venemaal hakkaks halvasti minema. Suure idanaabri majanduslikul käekäigul on paratamatu mõju " ütles Rüütel.

Rüütel lisas, et kinnisvaraturul tuleb oodata esmalt ära esimese kvartali majandustulemused ja ka teise ning kolmanda kvartali tulemused, alles siis saab hakata järeldusi tegema.

„2020. aasta on murrangu aasta. Kui vähe või palju keegi pihta saab, seda ei tea, aga see on uus reaalsus. See veel puudus, et mina hakkan lisaks paanikat külvama, seda teevad teised. Pangad on täna väga tähelepanelikud. Ei välista, et nad reageerivad ning võivad hakata laene tagasi kutsuma või nõuavad näiteks lisatagatisi," rääkis Rüütel. Ta lisas, et pihta võib saada ka üüriturg, kui rentnikud ei suuda enam üüri maksta ja omanikel on kohustused kaelas. Rüütel rõhutas aga, et kinnisvaral, nagu muudel alusvaradel, näit väärismetallidel, on komme oma väärtust hoida. Kui sul ei ole üle jõu käivat finantsvõimendust kaelas, siis elad sa tõenäoliselt kriisi ilma suurema kollapsita üle.

Seda, et turul võib tekkida arvamus, et kinnisvara ei maksa täna osta ja otsus lükatakse edasi, on Rüütli sõnul ka igati hea. On mõistlik, et riskipiiril oste lükatakse edasi.