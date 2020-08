Eksperdid: üürihindade langusega on selleks korraks kõik

66,7 protsenti kinnisvaraekspertidest hindas, et 2020. aastal on kasulikum kinnisvara omada ning vaid 12,1 protsenti arvas et üürida on mõistlikum. 21,2 protsendi vastanute arvates pole vahet, kas omada või üürida.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul käis üüriturg põhjas ära kevadel ning praegu paistab, et selleks korraks on hinnalangusega ühelpool.

"Kevadel jäi korraga palju üürikortereid seoses turistide, üliõpilaste, aga ka välistööliste kadumisega vabaks, mis koos üldise ebakindlusega tõi hinnalanguse. Siis oli tingijaid omajagu ja paljud saidki tähtajaliselt hinda soodsamaks. Üldiselt klausliga, et mingi aja pärast tõuseb hind endisele tasemele tagasi. Praegu enam naljalt alla ei küsita," ütles Vahter.

"Üürilangus tabaski peamiselt Tallinna kesklinna, kus tekkis turistide äralangemisega rohkem vakantsi. Muudes piirkondades, kus domineerivaks on pikaajalised üürnikud, toimis elu suhteliselt tavapäraselt ja üüripinnad tühjaks ei jäänud. Praeguseks on paljud Airbnb korterid pikemaks ajaks välja antud ning elu läheb edasi. Pigem küsitakse praegu jälle uute lepingutega sama hinnataset, mis enne karantiini. Näiteks Rotermannis maksis ühetoaline 500 eurot enne ja ka praegu," ütles Vahter.

"Langused käivad üles-alla ikka, aga fakt on see, et raha koguneb Tallinnasse ja paari suuremasse linna. Pikas plaanis kasvab kinnisvaraturg populaarsetes piirkondades edasi," nentis Vahter.

2020. aasta juulis läbiviidud küsitluses osales 33 eksperti Eesti suurematest kinnisvarafirmadest 1Partner, Laam, Arco Vara, Pindi, Ober Haus, CKE, LVM, Domus, Remax, Uus Maa.