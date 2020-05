Eksperdid vastavad: kas praegu on hea aeg kodu ostmiseks?

Teemat avasid Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma ning Arco Vara analüütik ja kutseline hindaja Mihkel Eliste.

Mis puudutab kinnisvarahindu, siis täna on Tallinnas kinnisvara ruutmeetri hind langenud 2,5-3% ent märksa tõsisem indikaator on see, et aprillis langes tehingute arv 43%. Mai esimene pool on näidanud, et kuu kokkuvõttes võib ennustatav langus olla juba umbes 60%. Samas tõi Eliste paralleeli eelmise kriisiga, mil kinnisvaraturg kukkus 75%. „Nii suurt langust seekord tõenäoliselt ei tule. Küll aga näeme, et hinnalangus jätkub," avaldas ta. Tüüpkorterite turul võib maikuu keskpaiga seisuga juba täheldada, et hinnatasemed on märtsist langenud ligi 6% võrra.

Müüjad pole valmis veel hinnast alla tulema

Ka laenutaotluste arv on langenud, sest turg on muutunud. Kuigi levima on hakanud müüt, et pangad ei anna eraisikutele kodu ostmiseks laenu, siis Pärgma kinnitas, et see ei vasta tõele.

„Pangad annavad laenu, see oli nii enne kriisi, on praegu ja on ka tulevikus. Laenu väljastamiseks analüüsib pank mitut tahku: laenusoovija sissetulekut, senist kohustuste täitmise korrektsust, tagatist ja selle seisukorda ning omafinantseeringut. Oluline on ka majanduskontekst - millises sektoris on oodata rahvamajanduse kasvu vastavalt vajadusele tööjõu järele ja vastupidi. Pöörame sellele aspektile erilist tähelepanu, sest kriis on mõjutanud paljusid eri tööstusharude ettevõtteid. Laenu väljastamise või väljastamata jätmise otsuse teeme alati individuaalselt, kliendist lähtuvalt," avaldas Pärgma, kelle sõnul on panga poole pöördunud ka väga paljud uusarendusse kodu ostnud inimesed, kellel on vahepeal töötasu alandatud või on vara turuväärtus vähenenud.

Oluline on mõista, et uusarenduste puhul sõlmitakse tavaliselt enne võlaõigusliku lepingu allkirjastamist laenuleping ja laen kantakse panga poolt välja alles siis, kui ostetav vara on valmis ja varale on seatud hüpoteek. Mis saab aga siis, kui kodu sissemakse on juba tehtud, uus kodu pole veel valmiski, ent on juba näha, et igakuist makset pole võimalik tasuda?