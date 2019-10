Ekspert: 7 nippi, kuidas sügisel korterit edukamalt müüa

„See siin ei ole mingi hipsterite jutt, järgnev on seotud psühholoogiaga ja sellega, mis inimstele meeldib ja korda läheb. Kuidas neid mõjutada. Kui sul on valikus kaks võrdset korterit ning ühes on olla meeldiv ning teises mitte, siis on valiku tegemine lihtne," toob Sooman esmalt välja.

Kõik taandub sellele, et potentsiaalne ostja peab end sinu juures hästi tundma. Siis võib juhtuda, et ta ei pööra tähelepanu ka väikestele vigadele, mis igas korteris olemas on.

„Võib juhtuda, et nii on ostja nõus maksma sinu küsitud summa või ta ei tingi nii palju alla, kui ta tingiks siis, kui sa neid nõkse ei kasuta. See võib tuua otsese rahalise võidu," ütleb Sooman.

Seejuures ei ole need nipid kulukad. Ei mingit pisiremonti või mööblitükkide soetamist. Mängima tuleb hakata inimese meeltega.

Seitse soovitust:

1) Pane kohv keema. Kohvi lõhn tekitab inimestes koduse ja meeldiva tunde. Midagi haistmismeelele.

2) Küpseta midagi ahjus. Sügisel on ehk vara panna ahju piparkoogid, kuigi need on sooja kodutunde tekitamise maailmameistrid. Võid küpsetada kooki ning anda seda potentsiaalsele ostjalegi. Lisaks haistmisele saab nüüd oma osa ka maitsmismeel.

3) Pane lauale värsked puuviljad, õunad või näiteks tsitruselised. Nägemismeel saab paitatud.

4) Mängi valgusega. Suvepäike ei sira sügisel enam tuppa, sul on nüüd võimalik valgusega rõhuda elukoha teatud tugevustele. Kõik tuled ei pea samal ajal huugama. Sume valgus tekitab meeldiva tunde.