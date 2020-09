Ekspert annab nõu: viis nutikat lahendust lihtsamaks õppimiseks

Nutiseadmed aitavad õpilastel ja üliõpilastel õppimise palju tõhusamaks muuta: kui erinevad seadmed omavahel ühendada, saab dokumente väga lihtsalt jagada. Kutsetunnistusega Apple'i süsteemiinsener Andrej Michailov annab nõu, millised nutiseadmed õpilasele valida ja kuidas nende kõiki võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

1. Kõik seadmed töötavad ühtsena

Parim valik õpilaste jaoks on üks operatsioonisüsteem ja ühes „ökosüsteemis” töötavad seadmed. Nii täiendavad seadmed üksteist pidevalt ning suheldes ja õppides saavad õpilased kasutada erinevaid kasulikke funktsioone.

Näiteks kui keskkooliõpilasel või üliõpilasel on iPhone, sobib MacBooki sülearvuti sinna juurde väga hästi. Koos töötades saavutavad need seadmed palju rohkem kui eraldi: nende ühenduvus annab rohkem võimalusi ja aitab ülesandeid veelgi kiiremini ning tõhusamalt lahendada.

Michailovi sõnul on Apple'i seadmete ühise „ökosüsteemi” üks suurimaid eeliseid andmete ja failide sujuv sünkroonimine. iCloud Drive'is värskendatakse pidevalt kõiki fotosid, dokumente, lemmikrakendusi ja muid faile. Kusjuures olemasolev teave on hõlpsasti kättesaadav nii telefonis kui ka arvutis.

MacBooki arvutid sobituvad ideaalselt mitte ainult telefonide, vaid ka sama kaubamärgi tahvelarvutite ja kelladega. Spetsiaalse Sidecari funktsiooni abil saad oma töö- või õppimisruumi laiendamiseks kasutada iPadi täiendava Maci ekraanina. Ühtlasi, kui kannad Apple Watchi, saad arvuti turvaliselt ilma täiendavate paroolideta avada, kui kasutad automaatse avamise funktsiooni.

2. Alustage tööd ühe seadmega, lõpetage teisega

Seotud seadmed töötavad meeskonnana ja võtavad probleemideta üksteistelt töö üle, mis annab kasutajale rohkem liikumisvabadust. Funktsiooni kasutamiseks on vaja vaid seadme seadetes lubada lahendus Handoff. Kui oled oma iPhone'i nutitelefonis sõnumit kirjutama hakanud, saad selle MacBooki arvutis lõpetada, või kui hakkad oma arvutis või tahvelarvutis ülesandega tegelema, saad seda telefonis jätkata.

Ekspert märgib ära kahte põhimõtet – kopeerimine ja skannimine –, mis on kasulikud nii õppimisel kui ka töötamisel. Universaalne lõikelaualahendus võimaldab sul kopeerida fotod, tekst või videod ühte Apple'i seadmesse ja kleepida valitud fail või osa tekstist teise seadmesse ilma mingite lisasammudeta.

Samuti tasub proovida Continuity Camera funktsiooni, mis võimaldab sul oma foto või dokumendi automaatselt MacBooki teisaldada, pildistades valitud objekti või skannides nutitelefoniga dokumenti.

3. Jagage faile, teavet ja internetti

Üksteise läheduses olevad Apple'i seadmed saavad vaid mõne klikiga omavahel faile jagada. Lisaks töötab andmete jagamise funktsioon AirDrop ka ilma internetiühenduseta.

„Dokumendi, esitluste, fotode, videote, linkide, asukoha või muu teabe jagamiseks oma kolleegi või klassikaaslasega lülitage Bluetooth sisse, valige telefonis fail, klõpsake funktsioonil AirDrop ja valige seade, kuhu soovite failid edastada. Saaja saab teate ja saab visuaalse või tekstilise materjali kohe alla laadida,” ütles Michailov.

MailDropi lahendus on mugav suurte failide üleslaadimiseks. Apple Maili e-rakenduse abil saab e-kirjaga saata kuni 5 GB andmeid ja kuus on lubatud saata kuni 1 TB andmeid.

Instant Hotspoti funktsiooni abil on võimalik lisaks failidele ka internetiühendus kiiresti ja turvaliselt MacBooki arvutist iPhone'i nutitelefoni üle viia. Selleks peab tegema MacBooki WiFi-menüüs valiku iPhone ja seadmed ühenduvad kohe. Järgmine kord, kui soovid telefoni sirvida ja internetiühendus puudub, siis küsib MacBook sinult, kas soovid uuesti leviala kasutada.

4. Kõned ja sõnumid nii telefonis kui ka arvutis

iPhone'i ja MacBooki omavahelise ühenduse ja ühilduvuse eelis on see, et sõnumeid värskendatakse alati nii teie telefonis kui ka arvutis.

„Kõik ei tea, et iMessage, mis on väga mugav viis oma sõprade ja perega suhtlemiseks, pole saadaval mitte ainult nutitelefonis, vaid ka arvutis. See annab teile täieliku vabaduse, sest sõnumitele saad vastata igast seadmest, mida parasjagu kasutad. Lisaks saad suhelda mitte ainult Apple'i kasutajatega, vaid kõigiga, olenemata sellest, millist seadet nad kasutavad. Sõnumite saatmine teistele Apple'i seadmete omanikele on tasuta, samas kui Android-seadmete kasutajatega kirjutades määrab sõnumi hinna sideoperaator,” ütles Michailov.

Samuti saad FaceTime'i kõnesid teha ja vastu võtta mitte ainult oma iPhone'is, vaid ka MacBooki, iPadi või Apple Watchi abil. Kusagil seljakoti põhjas heliseva telefoni otsimiseks ei pea sa vaeva nägema, sest saad vastata kõige lähemal oleva seadmega. Ka helistamine on lihtne: vali telefoninumber kontaktide, kalendrisõnumite või vestlusajaloo hulgast ja klõpsa helistamisnuppu.

5. Nutikad funktsioonid õppimiseks ja igapäevatööks

Lisaks ülalnimetatud funktsioonidele pakub Apple'i seadme üldine „ökosüsteem” palju muid kasulikke lahendusi, mis muudavad sinu elu turvalisemaks, töötavad tõhusamalt ja teevad palju muud põnevat.

Dokumendid, fotod, kontaktid, muusika, kalendrid ja muud failid saab spetsiaalse Migration Assistanti abil MacBooki üle kanda. Nii telefoni kui ka kellaga saab mugavalt Apple Pay kaudu ostude eest tasuda, turvalisuse ja privaatsuse tagavad nii krüpteeritud andmed, sõrmejälgede Touch ID ja Face ID tehnoloogiad kui ka täiendav kahetasandiline Apple ID autentimine.

Eksperdi sõnul on väga mugav ka see, et MacBookil on automaatse salvestamise funktsioon. Seega, kui unustad dokumendi või esitluse salvestada, võid olla kindel, et sinu tehtud töö salvestatakse automaatselt.

Jätkuvuse märgistus, spetsiaalne dokumentide ja muude failide märgistamise funktsioon, on sinu õppetööle vägagi kasulik. See võimaldab sul dokumentidele alla kirjutada, aruandeid kohandada või fotodele olulisi üksikasju märkida.

Praegu saad kõigi MacBooki mudelitega kogu aasta jooksul tasuta kasutada Apple TV +-i. Kooli ja ülikooli jaoks mõeldud nutiseadmete parimate pakkumiste saamiseks otsi Apple'i volitatud partnerite poode.