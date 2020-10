Ekspert: koduostjate nimel käib võitlus ja tehakse erinevaid soodustusi

"Kevadine ehmatus kinnisvaraturul on möödas ka pankade jaoks, tänaseks käib kodulaenude turul jälle tihe konkurents," selgitas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. "Pigem on ostjad praegu äraootavad ja alahindavad enda laenuvõimekust."

Saksingu kinnitusel osutavad suurpankadele tõsist konkurentsi ka kodumaiste pankade laenupakkumised. "Kodumaised pangad on aktiivsed, väga häid pakkumisi on ostjatele teinud ka pigem kallimate tarbimislaenude poolest tuntud ettevõtted," täpsustas ta. "Pangad teevad häid pakkumisi ja uus trend on ka soodustused lepingutasudes."

Pankade kõrval pakuvad koduostjatele tuge ka mitmed arendajad. "Kes pakub väiksemat sissemakset, kes tähtajaga maksmist või muud kokkulepet," kirjeldas Saksing. "Umbes iga kümnes tehing on praegu selline, kus panga kõrval on ostjal ka arendajaga mingi finantseerimisega seotud tehing."

[TABLE_0]