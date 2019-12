Ekspert prognoosib, mis juhtub järgmisel aastal elektri hinnaga

"See on sellepärast, et Eesti nagu ka Läti ja Leedu on täna elektridefitsiidis, mis tähendab, et kui elektrit on puudu, siis tuleb seda nii Rootsist kui Norrast kui ka kolmandatest riikidest juurde osta ja kui ülekandeliinid saavad piltlikult öeldes täis - Rootsist ja Soomest tuleb maksimaalsel hulgal elektrit -, siis juhtubki see, et Baltikumis hakkab hinda tegema mingisugune tootmisseade, mille omakulu on kõrgem," selgitas Alexela energiaportfellide juht.

Lõppev aasta on üle pika aja esimene, kus Eesti ei ole mitte elektri eksportija, vaid sisseostja.