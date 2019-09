Ekspert: rahapesuhirmus pangad teevad korralike välisinvestorite elu raskeks

Kirill Viguli sõnul nõustab ettevõte välisfirmasid Eestis sobivate pindade leidmise ning äri sisseseadmisega, mis on viimase aastaga järjest keerulisemaks muutunud.

“Ka suurtel ja väga usaldusväärse taustaga välisfirmadel on siin äri avamisega probleeme. Juba on sõlmitud vajalikud kokkulepped ja üürilepingud, aga kui pangakonto avamine osutub praktiliselt võimatuks, siis sellega ei oska ettevõtted arvestada,” rääkis Vigul.

“Peamise takistusena võib ettevõtte pangakonto avamine võtta kuid ja vahest ei olegi seda võimalik segastel põhjustel teha. Probleeme tekib ka ettevõtetel, millele näiteks EAS on juba andnud miljonilise investeeringutoetuse,” kirjeldas Vigul.

“Sisuliselt on mõistetav, et pangad kardavad rahapesuskandaali kordumist, aga kui riik ise on juba taustakontrolli ära teinud ja nõus ettevõtte Eestisse kolimist toetama, siis võiks koostöö veidi lihtsam olla,” lisas Vigul.

Kirill Viguli sõnul võiks olla selgem, milliste kriteeriumite alusel kontod avatakse, et siia kolivad ettevõtted saaksid tegevust alustada.

“Loomulikult on kontrolli vaja, aga kui hakatakse korralikke ja pika ajalooga ettevõtteid igaks juhuks pigistama, siis see selgelt takistab äritegevust Eestis. Tuleb aus investor ja näeb, et siin ootavad probleemid, midagi ei edene ja vaatabki juba naaberriiki,” ütles Vigul.

1Partner Kommertskinnisvara juhi sõnul on tõhus taustakontroll vajalik, aga samas peab äritegevus ja asjaajamine lihtsaks jääma. Investor peab tundma, et ta on siin oodatud ja riigile vajalik.