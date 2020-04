Ekspert: suvilaga saab praegu head raha teenida

“Paljud, kel kuskil suvekodu olemas, on juba sinna ise kolinud. Kel aga viisakas seisus suvila üle, saab selle suvel rahaks pöörata küll. Praegu on pigem probleem, et ei ole midagi pakkuda,” ütles Mardo ja lisas, et kasvanud huvi tõttu tegi 1Partner isegi oma kodulehele eraldi suvilate ja maamajade kuulutuste rubriigi.

“Inimesed pressivad linnast välja rohkem kui kunagi varem, seda on näha rohealadel kõikjal Tallinna ümbruses. Niikaua kui lennukid ei lenda ja reisida ei saa, otsitakse alternatiivseid võimalusi puhkamiseks ning paistab, et suvilad sünnivad sel suvel uuesti. Peamiselt otsitakse paariks-kolmeks kuus rentimiseks, aga kaalutakse ka ostmist,” ütles Mardo.

“Kõige rohkem otsitakse suvekodusid Harjumaal ja Tallinna ümber 50-kilomeetri raadiuses niiöelda kuldses ringis. Samas leiab mõistliku hinna ja suure nõudluse kombinatsioonina huvilise ka kaugemas kohas,” lisas 1Partneri konsultant.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!