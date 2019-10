Ekspordinõunikud viiksid Eestist Indiasse teadmisi põlevkivist IT-ni

Ettevõtluse arendamise sihtasutusel (EAS) on Eesti ettevõtjate India turule aitamiseks kaks sealsete olude tundjat – ekspordinõunik Vinod Basliyal paikneb New Delhis ja Tallinnas tegeleb India sihtturuga värskelt Eestisse saabunud ning samuti India pealinnast pärit Grace Nathaniel. Alustuseks tuleb ära rääkida ka temaga seotud tore lugu. Nimelt ei teadnud Nathaniel Aasia infokeskuse projektijuhiks kandideerides, et töökoht asub Tallinnas. „Mul polnud aimugi, et ma siia kolin. Esimeses intervjuuosas mulle siis teatati, et just seda eeldatakse. Üksi kolimiseks pidin ma oma vanematelt luba küsima ja eks ma natuke kartsin ka. Aga mul on väga toredad kolleegid ja seni on kõik läinud hästi,” räägib Nathaniel. Ta kiidab, et siin on väga puhas ja vähe inimesi, aga tema jaoks väga külm. Lähipäevil viivad kolleegid ta talveriideid ostma.

Vinod Basliyal selgitab, et loodab Nathanielist suurt abilist ettevõtetega suhtlemisel, sest nõunike töö on aidata nii eestlasi Indiasse ekspordil kui ka meelitada India investeeringuid siia. Basliyal oli Euroopa ja Skandinaavia oludega kursis juba varem, sest töötas India turu esindajana Norra tööstustehnika tootjafirmas Tronrud Engineering. Hiljem aitas ta Indiasse eksportida Norra lõhet, töötades müügijuhina firmas Polar Quality. Basliyal rõhutab, et Eesti esindajaks ärgitas teda hakkama töö mitmekesisus, ehk see, et aidata saab firmasid kõikidest sektoritest.

Eestil on palju pakkuda



Vahetult enne Ärilehe intervjuud kohtusid EAS-i esindajad keemiatööstuse liidu, sh Eesti Energiaga, kellega Basliyal on koostööd teinud ametisse asumisest saati ehk neli kuud. Juba varem on India arendajad ise Eesti Energiaga kontakti otsinud ja küsinud, kuidas saaks eestlased neid nende põlevkivivarude kasutamisel aidata.