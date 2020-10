Ekspress Grupi digitellijate hulk kasvas läinud aasta lõpuga võrreldes 42 protsenti

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta III kvartali müügitulu oli 15,2 miljonit ja puhaskasum 1,08 miljonit eurot, selgub ettevõtte III kvartali vahearuandest. 9 kuu müügitulu oli 44,8 miljonit ja puhaskasum 0,92 miljonit eurot.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu märkis, et ettevõtte müügitulu taastus eriolukorrast tingitud madalseisu järel hästi ja oli III kvartalis samal tasemel võrreldes eelmise aastaga, kuid 9 kuu kokkuvõttes müügitulu siiski vähenes umbes 6 protsenti. „Kui II kvartalis oli selge müügitulude langus tulenevalt klientide ettevaatlikkusest, siis kolmandas kvartalis nägime käibe taastumist, seda eriti veebireklaami numbrites Kasumlikkust mõjutas positiivselt kulude kokkuhoid, digitaalsete tellimustulude hüppeline kasv ning reklaamimüügitulude taastumine. Siiski oleme ettevaatlikud neljanda kvartali suhtes, kuna pandeemiast põhjustatud riiklikud piirangud pärsivad grupi piletimüügiplatvormi ärimahtusid Lätis,“ lausus Rüütsalu.

Kontserni puhaskasum oli III kvartalis 1,08 miljonit eurot, mis on 1,06 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. 9 kuuga teenis kontsern 0,92 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 1,16 miljoni võrra rohkem kui 2019. aastal. Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,23 miljonit eurot, mis on 0,91 miljonit eurot rohkem võrreldes eelmise aastaga. EBITDA oli 9 kuuga kokku 4,56 miljonit eurot, kasvades 27 protsenti võrdluses eelmise aastaga. III kvartali EBITDA sisaldab 0,41 miljonit eurot ühekordseid koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid.

Ekspress Grupi digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 48 protsenti kogukäibest ning 70 protsenti meedia segmendi käibest. 2019. aastal moodustasid digitaalsed tulud 44 protsenti kogukäibest ja 68 protsenti meedia segmendi käibest. Kasvu aitas saavutada Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk, mis jõudis Balti riikides kokku 71 tuhande tellijani, kasvades kvartaliga üle 12 protsendi, ning olles 42 protsenti enam võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga. Digitellimuste kasv hoogustus nii Eestis, Lätis kui Leedus. „Eestis, kus oleme pakkunud tasulist sisu Balti riikidest kõige kauem, moodustas III kvartali lõpuks Ekspress Grupi väljaannete digitellimuste arv 53 protsenti Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt avaldatavast koguturu mahust. Läti ja Leedu potentsiaal on samuti avanemas ning digitellimuste arv kiirelt kasvamas,“ rääkis Rüütsalu.