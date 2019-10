Ekspress Grupi juht: paberajakirjaduse säilimine peaks olema ka riigi huvi. Meil on mõtteid, kuidas edasi minna

Tänase olukorra jätkudes kaotab lehelugeja. Kui kojukanne kallineb, siis kallineb lumepallina ka lehetellimus. Osa inimesi loobub hinnatõusu tõttu üldse oma tellimustest, mis tähendab, et kanderingide kulud jäävad samaks, kuid tulubaas väheneb. Ja nii igal aastal. Lõpuks on meil kanderingid ikka sama suured ja universaalposti teenuse riigitellimust tuleb täita, aga samal ajal oleme andnud hoogu perioodika tellimuste vähenemisele, mis tähendab sealhulgas Eesti Postile tulude vähenemist.

Paberajakirjaduse säilimine peab olema ka riigi huvi. Kõikidel Eesti elanikel ei ole ligipääsu digitaalsetele teenustele kas võimaluste puuduse või oskamatuse tõttu. Ajalehtedele juurdepääsu võimaldamine on riikliku regionaalpoliitika üks osa. See ei ole mugavus- või luksusteenus, mida kõrgelt maksustada. See on ainus võimalus teatud inimestele pääseda ligi tasakaalustatud ja sõltumata infole.

Seetõttu kordan veelkord: kirjastajatel on mõtteid ja ettepanekuid, kuidas edasi minna. Me vajame pikaajalist lahendust enne, kui oleme suutnud tappa perioodika kojukande. Vastasel juhul ei lõpeta paberajakirjandust see, et inimesed ei sooviks neid enam lugeda, vaid kojukandeteenuse krahh.