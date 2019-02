Ekspress Grupi müügitulu mullu kasvas

Kontserni 12 kuu digitaalsed tulud kasvasid 23% (2017: 16%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustavad 38% (2017: 33%) kogukäibest, seisis ettevõtte börsiteates.

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) ulatus neljandas kvartalis 1,2 miljoni euroni ja 12 kuu arvestuses 4,2 miljoni euroni. Võrreldes 2017. aasta sama perioodiga langes EBITDA neljandas kvartalis 0,3 miljoni euro võrra ja 12 kuu võrdluses 2,5 miljoni euro võrra. Kontserni 12 kuu puhaskasum oli 25 000 eurot.

Kontserni trükikoda on tulenevalt langevatest tiraažidest hinnasurve all, mis on toonud oodatust suurema languse ka segmendi kasumlikkuses. Täiendavalt mõjutasid tulemust kasvanud sisendhinnad, peamiselt tööjõu-, elektri- ja paberikulu. Viimane neist on avaldanud mõju ka Kontserni kirjastusettevõtetele Ekspress Meedia ja Õhtuleht Kirjastus.

Teise poolaasta tulemused sisaldavad olulisel määral ühekordse mõjuga ASi Ajakirjade Kirjastus tegevusvaldkondade töö ümberkorraldamisega seotud kulusid nii AS Ekspress Meedia kui ka AS Õhtuleht Kirjastuse organisatsioonides. „Juba 2018. aasta lõpus nägi Kontsern efektiivsuse kasvu ning kontserni teised veebiplatvormid täiendasid positiivselt ajakirjade paberväljaannete sisu, mistõttu näeme 2019. aastal siin efektiivsuse kasvu,” kommenteeris kontserni finantsjuht Signe Kukin.