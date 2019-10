Ekspress Grupp jõudis kasumisse

“Olulise uuendusena alustas ka Leedu Delfi kolmandas kvartalis tasulise sisu müügiga, samuti avasime Leedu turul lineaarse televisioonikanali koostöös Teliaga. Teises kvartalis alustatud tasulise sisu müük Läti Delfis on saanud turult positiivse vastukaja ning täidab oodatud eesmärke. Tuleb silmas pidada, et tasulise sisu müük on pikaajaline protsess, mis vajab aega tarbijate harjumuste muutumiseks - seda eriti Lätis ja Leedus, kus tarbijad ei ole varem kohaliku meedia tasulise sisuga kokku puutunud,“ rääkis Rüütsalu.

Ekspress Grupi peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele.