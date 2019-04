Ekspress Grupp kasvatas esimeses kvartalis nii käivet kui kahjumit

ASi Ekspress Grupp digitaalsed tulud kasvasid samal ajal 11 protsenti ning moodustasid kontserni kogukäibest 37 protsenti. Eesti ja Leedu meedia ettevõtted on edukad nii tellimuste kui ka reklaami müügis. Negatiivset mõju avaldas kvartalitulemusele Läti reklaamiturg, mis oli I kvartalis paigalseisus.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu sõnas, et digitaalsete tulude kasvatamine on meediaäri üks olulisemaid eesmärke ja aitab neutraliseerida mõju, mida avaldavad ettevõtte tulemustele trükiteenuste segmendi üha tihenev konkurents, erinevate sisendhindade tõus ning traditsioonilise trükimeedia tulude langus. "Eestis ületas nii artiklite müük kui ka digitaalsete tellimuste vormistamine seatud varem eesmärke. Sellele aitas kaasa uudisterohke aasta algus, mis lõi soodsa pinnase kvaliteetse sisu toomiseks, mille eest lugejad on nõus maksma," märkis Rüütsalu.

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) ulatus I kvartalis 0,68 miljoni euroni jäädes samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte konsolideeritud puhaskahjum oli samal ajal 0,61 miljonit eurot, mida on 0,37 miljoni võrra rohkem kui aasta varem. 100 000 euro võrra suurendasid kahjumit osalused sidusettevõtetesse ja teistesse finantsinvesteeringutesse.