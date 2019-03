Ekspress Grupp ostis Leedu suurima tehnoloogia ja innovatsioonikonverentsi korraldaja

Ekspress Grupi tütarettevõte UAB Delfi sõlmis 7.märtsil lepingu UAB-ga Small Talk Ideas ja Arnoldas Rogoznyjga 100%-lise osaluse omandamiseks Leedu tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi korraldavas ettevõttes UAB Login Conferences, teatas Ekspress Grupp börsile.

UAB Login Conferences peamine tegevus on tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi „Login” (Login 2019) korraldamine. Esimene konverents, kus oli 120 osalejat ja 11 esinejat, toimus 2007. aastal. Tänaseks on sellest saanud Leedu suurim innovatsioonikonverents, kus on üle 4000 osaleja ja 120 esineja.

„Login” alustas tehnoloogia, uuenduste ja loovuse käsitlustega, kui see oli oluline ainult valdkonna spetsialistidele. Järk-järgult muutus „Login” aga aasta oodatuimaks ürituseks – konverensti osalejate arv kasvas koos Leedu edusammudega ja suurenenud huvi võimaldas tuua konverentsile rohkem rahvusvahelisi põnevaid esinejaid. Nüüdseks on üritusest välja kasvanud atraktiivne koht koostööpartnerite leidmiseks.

Osaluse omandamise eesmärk on siseneda konverentside korraldamise turule ja muuta see innovatsiooni- ja tehnoloogiakonverents üheks tuntumaks innovatsiooniürituseks Baltikumis.

Poolte kokkuleppel tehingu hinda ega muid tingimusi ei avalikustata.