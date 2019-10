Ekspress Grupp võttis pensionifondidelt kuue protsendiga laenu

Võlakirjad emiteeritakse suunatud emissioonina AS-i LHV Varahaldus poolt hallatavatele pensionifondidele. 4. oktoobril sõlmis Ekspress Grupp märkimislepingu pensionifondide (LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M) nimel tegutseva LHV Varahaldusega kõikide emiteeritud võlakirjade märkimiseks kogunimiväärtuses viis miljonit eurot.

Võlakirjad on allutatud Ekspress Grupi poolt jaanuaris 2019 SEB pangalt võetud laenule, mille jääk seisuga 30. september 2019 on ligikaudu 13,4 miljonit eurot. AS-il SEB Pank on eesõigusnõudega võlausaldaja ja võlakirjad on allutatud SEB pangalt võetud eelnimetatud laenule. Võlakirjad kujutavad endast Ekspress Grupi tagatud võlakohustust aktsionäride ja seotud osapoolte ees. Võlakirjad on täielikult tagatud OÜ Haep garantiiga. OÜ Haep 88% osaluse omanikuks on Ekspress grupi suuraktsionär Hans H. Luik.